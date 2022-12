Peste suina: tre nuovi casi in Liguria, in totale sono 211

Tre nuovi casi di Peste suina africana in Liguria, accertati dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta: a Savignone, Isola del Cantone e Ronco Scrivia nella provincia di Genova. E' il primo caso di positività nel comune di Savignone, il nono a Ronco Scrivia ed il sesto a Isola del Cantone, da quando è iniziata l'emergenza, a fine dicembre 2021. Salgono a 43 i comuni con almeno un caso di positività accertata. Le positività, tutte in cinghiali, sono finora 211, di cui 135 in Piemonte, 76 in Liguria. (ANSA).