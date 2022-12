Peste suina: primo caso in provincia di Savona, a Sassello

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - "A quasi un anno dalla comparsa del virus della peste suina africana in Liguria non è stato abbattuto un solo cinghiale all'interno della cosiddetta zona infetta. Da parte dell'Ispra, del Cerep e del Ministero della Salute manca la volontà di contrastare la situazione". Lo denuncia il consigliere regionale della Lega Alessio Piana in una nota.

"Due nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati oggi a Sassello e Rossiglione. - rimarca Piana - I positivi, dal 27 dicembre 2021 a oggi, salgono così a 208: 135 in Piemonte e 73 in Liguria. Si tratta del primo caso di positività alla peste suina nel Comune savonese e del 14/mo nel Comune genovese da quando è iniziata l'emergenza: aumentano quindi a 42 i Comuni con almeno un caso di positività accertata. Tuttavia, a quasi un anno dalla comparsa del virus, in Liguria non è stato abbattuto un solo cinghiale".

Per arginare i danni provocati dagli ungulati in Liguria nei giorni scorsi ad Alassio sono stati catturati otto cinghiali attraverso gabbie installate alle spalle del cimitero e sopra alla località di Loreto Alta. (ANSA).