Natale: cento eventi e Capodanno in piazza a Spezia

(ANSA) - GENOVA, 07 DIC - Oltre cento eventi in un mese, con un Capodanno in piazza con Radio Deejay. Il programma degli eventi natalizi della Spezia è stato presentato questa mattina in conferenza stampa in Comune. Tra gli appuntamenti il Trofeo di Natale del Palio del Golfo, la pista di pattinaggio in piazza Verdi e altri eventi dedicati anche ai più piccoli. "Oltre cento appuntamenti per il periodo natalizio - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. L'obiettivo non è soltanto quello di continuare ad alzare l'asticella in termini di quantità e qualità ma anche incentivare il turismo che attualmente supera in termini di presenze e arrivi i numeri del 2019, anno dei record, e sostenere concretamente il commercio".

Presenti alla conferenza stampa gli assessori Maria Grazia Frijia e Marco Frascatore oltre alle associazioni.

L'evento del Capodanno Spezzino 2023 quest'anno si svolgerà in Piazza Europa. Nel programma della serata la cover band Abba Hit, il comico Claudio Lauretta, il dj Chicco Giuliani e il dj set di Alex Farolfi di Radio Deejay. (ANSA).