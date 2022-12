Lavoratori in nero al luna park, sanzionate due aziende

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - I carabinieri hanno sanzionato due ditte impegnate nell'installazione di alcune giostre del Winter Park alla Foce a Genova. Le imprese dovranno pagare una multa da 10 mila euro perché alcuni lavoratori sono risultati 'in nero'.

Inoltre è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. In totale sono state controllate 40 persone.

Nell'ambito dei controlli nel centro storico è stato arrestato un uomo di 35 anni, del Gambia, mentre spacciava in via Sottoripa. (ANSA).