Panchina Genoa, dirigenza riflette su futuro di Blessin

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Futuro sempre più in bilico per Alexander Blessin. L'allenatore rossoblù dopo i due punti nelle precedenti tre gare aveva ricevuto la fiducia della società ma la sconfitta di Perugia, contro l'ultima della classifica, ha rimesso tutto in discussione.

La dirigenza del Genoa, presente al Curi con l'a.d. Blazquez, il ds di 777 Football Group Spors, il ds Ottolini e il dg Ricciardella, sta riflettendo sul futuro del tecnico arrivato la scorsa stagione a campionato in corso e confermato nonostante la retrocessione di maggio.

Nel caso di esonero il nome più gettonato tra i possibili sostituti è quello di Aurelio Andreazzoli che nello scorso campionato ha condotto l'Empoli ad una tranquilla salvezza in serie a e che il campionato cadetto lo ha vinto sempre con i toscani nella stagione 2017/2018. (ANSA).