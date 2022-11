Oliviero stende il Genoa, ora è crisi vera

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Sconfitta di misura,1-0, per il Genoa che a Perugia non riscatta le ultime opache prove, due punti nelle tre precedenti gare, confermando di essere in crisi.

I rossoblù non convincono nonostante il passaggio alle due punte, Coda e Puscas con Blessin che sorprende tutti lasciando inizialmente in panchina sia Gudmundsson che Aramu.

Primo tempo dalle poche emozioni con il Perugia che poco prima della mezz'ora si vede revocare dal Var, per un fallo di mano del giocatore di casa, un rigore assegnato inizialmente per un fallo di Coda su Santoro.

Nel secondo tempo Blessin si gioca le carte Gudmundsson e Yeboah ma nonostante alcune occasioni subisce in contropiede al 32' il gol del Perugia con Oliviero che batte Semper con una conclusione ad effetto che finisce all'incrocio.

L'assalto finale, con ingresso anche di Aramu, non sortisce gli effetti sperati e in pieno recupero il gol del pareggio di Strootman viene annullato per un precedente fallo sul portiere di Ilsanker. Per il Genoa si tratta della seconda sconfitta consecutiva in trasferta. Sono quattro ora le partite di seguito senza vittorie che hanno portato appena due punti. (ANSA).