In ospedale per un malore cade da balaustra scale, è grave

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Una turista irlandese di 25 anni, soccorsa per un malore davanti a un locale di corso Italia, è caduta dalla balaustra delle scale dell'ospedale Galliera e ha riportato gravi lesioni alla colonna vertebrale. L'incidente è avvenuto la notte scorsa. Secondo quanto appreso, la donna era stata portata al pronto soccorso a causa del malore dovuto probabilmente all'assunzione di alcool. Arrivata al pronto soccorso, era in attesa della visita quando è caduta dalla balaustra delle scale: un volo di 4 metri finito sui gradini.

Esclusa una prima ipotesi di tentato suicidio. Indagini in corso. (ANSA).