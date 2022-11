Fincantieri, dopo varo pattugliatore ora 'intervento a mare'

(ANSA) - RIVA TRIGOSO, 27 NOV - I due argomenti principali a latere del varo Fincantieri del pattugliatore d'altura ''Marcantonio Colonna'' sono stati quelli dell' intervento a mare previsto da Fincantieri con un investimento da 30 milioni di euro e quello della necessaria nuova viabilità interna alla frazione di Riva Trigoso che ospita il cantiere. Tutti favorevoli allo sviluppo dello scalo platea Fincantieri ma con alcune raccomandazioni. "Nessuno dovrà storcere il naso di fronte all' intervento di Fincantieri a Riva Trigoso- ha detto il governatore Giovanni Toti nel suo intervento al varo - che consentirà un miglioramento in termini di sicurezza e di aumento della produttività. Ovviamente la Regione è pronta a firmare un accordo con il comune di Sestri Levante e con l'azienda per procedere a realizzare la nuova viabilità per fare accedere il traffico pesante diretto al cantiere fuori del borgo rivano ''.

Al presidente della Regione fa eco Roberto Bagnasco membro della commissione Difesa della Camera: ''Capisco alcune preoccupazioni dei cittadini di Riva Trigoso sia in merito all'intervento nella zona mare che sulla necessità di trovare i finanziamenti per costruire un nuovo ponte sul torrente Petronio che raggiunga Fincantieri senza creare problemi, come avviene da anni agli abitanti e turisti durante la stagione estiva". Uno degli ultimi atti del sindaco Valentina Ghio è stato rivolto alla viabilità alternativa '' Regione e governo devono aiutare il comune prima reperendo i circa 170mila euro della progettazione della nuova strada che, secondo un progetto di fattibilità, passerà parallela alla linea ferroviaria, con la costruzione di un nuovo ponte sul torrente, che avrà il compito di risolvere l'annoso problema dell' accesso delle centinaia di tir sotto il basso cavalcavia ferroviario, e soprattutto di consentire di raggiungere la Fincantieri senza passare dal centro paese''.

Anche il nuovo ad Fincantieri Pierroberto Folgiero ha sottolineato come la realizzazione di un grande scalo platea consentirà la costruzione di 5 navi alla volta senza dover spostare i grandi scafi con manovre difficili e costose oltre che in sicurezza. (ANSA).