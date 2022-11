Violenza donne:in Liguria aumentano sex extortion e revenge porn

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Da gennaio a ottobre la polizia postale della Liguria ha denunciato 12 persone, una in più rispetto all'anno scorso per sex extortion. Si tratta di otto uomini e quattro donne, dai 16 ai 50 anni. A livello nazionale i casi sono 1128. Vittime soprattutto ragazzine di 15, 16 e 17 anni che iniziano a chattare con sconosciuti che si fingono coetanei. Sono i dati raccolti dal compartimento in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Per quanto riguarda il revenge porn, la vendetta sessuale tra ex introdotta con il Codice Rosso, i numeri sono inferiori. Sono cinque le persone denunciate nel 2022, una in più rispetto allo scorso anno. A livello nazionale sono stati 265 casi contro i 126 dell'anno 2020, con un incremento pari al 110%. Su 265 casi trattati nel 2021, che hanno portato ad indagare 120 persone di cui 4 tratte in arresto, il 79% delle vittime sono state donne (185 adulte e 25 minorenni).

"Iniziative come la Giornata contro la violenza sulle donne - sottolinea il dirigente Alessandro Carmeli - dedicata a studenti e insegnanti, sono di grande importanza perché hanno lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani: la violenza di genere in tutte le sue forme, partendo da quella fisica che lascia segni tangibili sino ad arrivare a quella più subdola, la violenza psicologica".

In tutta la Liguria gli agenti della postale hanno fatto 80 incontri a cui hanno partecipato quasi 5.600 ragazzi delle quinte elementari, medie e superiori. (ANSA).