Viabilità: da mercoledì 30 riapre la Provinciale 4 di Praglia

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - Riaprirà mercoledì 30 novembre in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale 4 di Praglia, attualmente chiusa in località Santa Marta.

La riapertura era stata preannunciata il 13 ottobre scorso durante un incontro tra Cociv, Città Metropolitana e Comune di Ceranesi e il consorzio Cociv ha rispettato i tempi previsti ultimando anche le opere accessorie propedeutiche alla riapertura.

Rimarrà, fino al termine dei lavori, una limitazione iniziale al transito nel tratto tra il km.1 ed il km 1+300, per i mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate nel mese di dicembre e di peso superiore alle 7,5 tonnellate dal mese di gennaio. (ANSA).