A Genova torna il luna park mobile più grande d'Europa

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - Sabato 3 dicembre in piazzale Kennedy s'inaugurerà il Winter Park Genova, il luna park mobile più grande d'Europa, grande tradizione del Natale nel capoluogo ligure, con 130 attrazioni che hanno trovato tutti spazio in piazzale Kennedy grazie ad un accordo con il Comune nonostante i cantieri pubblici aperti nella zona. Per i primi mille visitatori, un blocchetto di buoni sconto da 100 euro. Il luna park mobile più grande d'Europa resterà in piazzale Kennedy fino a domenica 8 gennaio 2023. «Le giostre del Winter Park - spiegano i gestori del luna park - sono adatte sia per famiglie e bambini, sia per chi cerca l'adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno sicuramente Disco Music, una delle novità di quest'anno: un disco rotante che promette forti emozioni e che "accelera" i partecipanti a una forza quattro volte superiore a quella di gravità''. (ANSA).