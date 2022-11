Ucraina: ambasciatrice Polonia, missili uno choc. Abbiamo paura

(ANSA) - SANREMO, 19 NOV - "Vogliamo tutti una pace, ma con l'Ucraina libera e non sotto il controllo della Russia, questo è importante. I due missili sono stati uno choc. La guerra è davvero molto vicina e abbiamo paura". Lo ha dichiarato l'ambasciatrice della Polonia in Italia, Anna Maria Anders, nel pomeriggio a Sanremo a margine dell'inaugurazione di una targa commemorativa dedicata alla cantante polacca Anna German.

Sui missili caduti a Przewodow, il villaggio al confine con l'Ucraina dove sono rimaste uccise due persone, l'ambasciatore ha detto: "Non si sa esattamente da dove sono venuti i missili.

Dicono che si è trattato di un incidente e che non è stato fatto apposta. Per calmare la situazione dicono che non è una questione di aggressione, ma per noi in Polonia è stato un shock".

Ancora oggi la Polonia ospita migliaia di profughi ucraini e molti hanno attraversato la frontiera per raggiungere diverse località europee in cui trovare asilo durante la guerra. "Sono quasi sette milioni gli ucraini passati per la frontiera con la Polonia - ha aggiunto Anna Maria Anders -. Il mondo ha aiutato molto. Loro vengono volentieri nel nostro Paese, anche perché la lingua è simile, i bambini vanno a scuola e si sentono bene".

