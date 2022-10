Nautica: a maestranze straniere corsi difesa contro caporalato

Corsi di quattro ore per spiegare ai lavoratori stranieri impiegati nella nautica di lusso quali sono i diritti ed i doveri dei lavoratori in Italia.

E' il frutto del protocollo per il contrasto al caporalato sottoscritto un anno fa alla Spezia, dove nel 2020 la Guardia di Finanza condusse un inchiesta su alcuni episodi di sfruttamento avvenuti in alcuni cantieri nautici tra Liguria, Toscana e Marche. "Saranno gestiti tramite un mediatore culturale - ha spiegato la prefetta Maria Luisa Inversini - e riguarderanno in particolare la comunità bengalese, molto rappresentata nel settore".

Nella città ligure, in cui operano alcuni dei marchi più importanti al mondo nel settore dei superyacht, i cittadini del Bangladesh sono quasi triplicati in dieci anni, crescendo insieme ai cantieri. "Gli incontri avuti fino ad oggi con il mediatore culturale ci hanno fatto capire che la percezione dei loro diritti è scarsa: in molti ritengono per esempio giusto dover girare una parte del proprio salario a chi gli ha trovato lavoro" fanno sapere i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

"Sarà l'ente di formazione Scuola Edile Spezzina a somministrare e certificare le giornate di istruzione al personale straniero", sottolinea Mario Gerini, presidente Confindustria La Spezia.

Oltre ai lavoratori, anche gli stessi dipendenti che si occupano di appalti all' interno delle aziende, sia appaltatrici che appaltanti, saranno coinvolti in un ciclo di tre webinar dal prossimo mese, una parte dei quali organizzati dall'Autorità di sistema del Mar Ligure Orientale. "L'esperienza che stiamo maturando alla Spezia ci porterà ad essere un modello di riferimento a livello nazionale", assicura il direttore della locale Confindustria, Paolo Faconti. Nelle prossime settimane due storici marchi della nautica, Baglietto e Sanlorenzo, apriranno infine dei veri e propri sportelli interni per offrire consulenza ai lavoratori direttamente in azienda. (ANSA).