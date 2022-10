Alla Spezia il 'verde' lo curano i detenuti

(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - Trecentoventi persone inserite, tra detenuti e soggetti fragili, in percorsi di inserimento lavorativo, dalla manutenzione del verde cittadino, alla realizzazione di muri a secco alle Cinque Terre fino alla ristorazione e all'edilizia. È il risultato di due progetti, finanziati dalla Regione tramite il Fondo Sociale Europeo e dalla Fondazione Carispezia. "Questi progetti riescono a restituire una speranza fondata sul lavoro. Sono frutto di un livello di cooperazione tra enti, casa circondariale, Caritas, associazioni, Isforcoop, che dovrebbe essere portato come modello a livello nazionale" ha sottolineato il sindaco Pierluigi Peracchini.

Nel progetto La Città Svelata - Abilità al plurale 2, avviato a fine 2021, 120 soggetti a rischio emarginazione sono stati inseriti in corsi di formazione, tirocini ed ex borse lavoro.

Con Integrazioni Starting Over, avviato 6 anni fa, sono partite collaborazioni con gli enti pubblici che hanno visto l'inserimento di 200 persone in percorsi professionalizzanti, dalla cantieristica alla ristorazione con più di 60 che hanno trovato un'occupazione stabile. In entrambi i progetti, grazie al Protocollo d'intesa con la Casa Circondariale, sono stati coinvolti detenuti in attività di inserimento, in particolare relative alla manutenzione del verde e di manutenzione, in collaborazione con il Comune. "I detenuti vengono selezionati da un gruppo di osservazione. Devo dire che la comunità spezzina ha dimostrato grande sensibilità rispetto alla popolazione carceraria. È successo che qualcuno si sia avvicinato ai ragazzi, impegnati a pulire spiagge o sentieri, per offrire loro un caffè, per ringraziarli. Fa piacere perché il detenuto si sente riabilitato" ha raccontato la direttrice del carcere Cristina Bigi. Fondamentale, è stato ribadito, che queste iniziative in scadenza con la prossima primavera possano essere rifinanziate ancora (ANSA).