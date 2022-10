Covid: in Liguria casi aumentati del 23,4% in una settimana

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Dati ancora in aumento per i casi di Covid in Liguria: nella settimana dal 5 all'11 ottobre, secondo la fondazione Gimbe, l'incidenza è cresciuta a 598 positivi per 100 mila abitanti e i nuovi casi sono aumentati del 23,4% rispetto alla settimana precedente.

Questi i numeri dei nuovi casi ogni 100 mila abitanti provincia per provincia: La Spezia 552 (+22% rispetto alla settimana precedente), Savona 542 (+24,5%), Imperia 476 (+9,2%) e Genova 460 (+27,7%) Cresce invece il tasso di copertura vaccinale con quarta dose che ha raggiunto il 21% (media Italia 18,7%). (ANSA).