Fincantieri: nuovi pontili di varo a Riva Trigoso, Regione dà ok

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Via libera della Regione Liguria a nuovi pontili di varo proposti da Fincantieri Spa nello stabilimento di Riva Trigoso a Sestri Levante (Genova), specializzato nel settore navale militare. Un decreto dirigenziale degli uffici regionali ha stabilito che il progetto relativo alla realizzazione di nuovi pontili di varo e la conseguente messa in sicurezza di parte del fronte mare dello stabilimento, nell'area compresa fra il piano di varo esistente e le capannette mobili nel cantiere navale di Riva Trigoso, non debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

"Lo stesso non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull'ambiente - spiega il decreto della Regione -, purché, ferme restando le misure mitigative contenute nello studio preliminare ambientale, vengano rispettate alcune condizioni ambientali".

La pratica ha messo sotto la lente le ripercussioni sugli arenili di località Renà, frequentata meta di turismo balneare, già oggetto di erosione e di conseguente progettazione ad hoc per mantenere stabile l'arenile e i rischi di perdita di litorale.

Ecco i vincoli indicati dalla Regione: "Deve essere valutata la possibilità di ridurre l'ingombro complessivo dei nuovi pontili, per un minore ingombro dell'arenile; della scogliera posizionata al di sotto dei nuovi pontili e la necessità di effettuare dei ripascimenti per contrastare l'arretramento della linea di riva e gli effetti erosivi del litorale in prossimità dei cantieri; deve essere chiarito il destino del materiale usato per le piste di cantiere, per preservare la fruibilità dell'arenile; devono essere forniti ulteriori approfondimenti in relazione alla stima dell'incremento di traffico veicolare pesante". (ANSA).