Comunali Sarzana: Guccinelli si candida come 'civico'

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Renzo Guccinelli si candida a primo cittadino di Sarzana, città di cui è già stato sindaco dal 1994 al 2005. Le elezioni amministrative si svolgeranno nel 2023: da cinque anni e per la prima volta nella sua storia Sarzana è guidata da una giunta di centrodestra, con la sindaca arancione Cristina Ponzanelli. Guccinelli, che ha annunciato oggi la sua candidatura, è stato un sindaco di centrosinistra, già assessore regionale delle giunte Burlando dal 2005 al 2015 , aveva lasciato il Pd dopo la decisione del partito di candidare Sansa alle regionali. Questa volta si candida come civico senza alcun partito alle spalle o a sostegno al momento anche se, ha detto, non rinnega la sua storia e il suo percorso. "Ho deciso di candidarmi a sindaco di Sarzana alle prossime elezioni comunali.

Metto al servizio della città l'esperienza e l'entusiasmo che ha sempre caratterizzato il mio impegno pubblico e che non è mai venuto meno neanche durante gli ultimi anni in cui sono stato lontano dalla politica attiva - ha scritto Guccinelli in una lettera -. Lo faccio senza paracadute, con spirito di servizio e senz'altra ambizione che dare il mio contributo alla città che amo. Questa è un'epoca che richiede coraggio. E lo richiede soprattutto alle persone come me, che hanno ricevuto molto e a lungo dalla vita. Dato tanto, sì, ma ricevuto di più. È vero, noi abbiamo attraversato un'epoca non scontata della storia del nostro Paese, decenni di luci e di ombre, ma anche di crescita e prosperità". Il sostegno del Pd, ha risposto poi in conferenza stampa, sarebbe un "arricchimento". (ANSA).