Regione Liguria: presidente Toti terrà delega cultura

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - "Per quanto riguarda l'assessorato alla cultura mi pare che il sindaco Marco Bucci abbia deciso di tenerlo, scelta che potremmo fare analogamente in Regione Liguria, tenendo l'assessorato sotto la presidenza. Cosa questa che è un rafforzamento dell'amministrazione della cultura della città". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti oggi a Palazzo Ducale parlando a margine dell'inaugurazione della mostra su Rubens.

"Tenere le deleghe della cultura sotto le massime cariche elettive della città - ha sottolineato - credo sia un segno di grande attenzione e rispetto per questo settore che si interseca con il mondo del turismo e della promozione del territorio e che ha bisogno di un coordinamento tra i vari assessori di qualità".

(ANSA).