Samp: in attesa di Stankovic, la squadra s'allena con Tufano

(ANSA) - GENOVA, 04 OTT - Ancora una giornata di incertezza per la Sampdoria. La squadra si è ritrovata a Bogliasco per il primo allenamento in vista della partita con il Bologna prevista al Dall'Ara l'8 ottobre, sotto la guida dell'allenatore della Primavera blucerchiata Felice Tufano. L'allenamento si è svolto senza intemperanze da parte dei pochi tifosi presenti.

Intanto proseguono i contatti della dirigenza del club per portare sulla panchina della Samp, e in tempi brevi, un allenatore che sia in grado di dare una scossa alla squadra e trascinarla fuori dalle acque oscure dell'ultimo posto in classifica. Al netto di ulteriori sorprese, la dirigenza blucerchiata sta stringendo con Dejan Stankovic, preferito a Daniele De Rossi. Ranieri avrebbe declinato l'invito.

Il serbo Stankovic, 44 anni compiuti un mese fa, ha guidato la Stella Rossa dal dicembre 2019 all'estate scorsa, vincendo tre campionati consecutivi, poi le dimissioni, in agosto, dopo l'eliminazione nei preliminari di Champions League, la terza di seguito. In precedenza aveva ricoperto l'incarico di vice di Andrea Stramaccioni all'Udinese nella stagione 2014-'15 prima di una breve esperienza nel settore giovanile dell'Inter da novembre a dicembre 2019. (ANSA).