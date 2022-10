Calcio:nuovo tecnico Sampdoria; Stankovic e De Rossi in pole

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - E'l'ex tecnico della Stella Rossa Stankovic in pole position per la panchina della Sampdoria, il suo nome sarebbe il più gettonato dopo la giornata di oggi in cui la dirigenza blucerchiata ha effettuato diversi colloqui per cercare il sostituto dell' esonerato Giampaolo dopo la rumorosa sconfitta col Monza (0-3). Ma è stato incontrato anche De Rossi che piace molto mentre potrebbe essere in corsa anche l'ex Empoli Andreazzoli. Domani si attende la decisione (ANSA).