Tar, ok chiusura kebab con congelati per tutela prodotti locali

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Legittimo il piano del commercio di Ventimiglia che prevede per determinate zone l'incompatibilità dell'attività di somministrazione di cibi precotti e surgelati, quindi il Comune poteva chiudere un kebab con questa motivazione, visto che le norme sono finalizzate a promuovere l'attività di artigianato tipico e di commercio di prodotti locali, senza che queste siano in contrasto con le norme eurocomunitarie. Per queste ragioni il Tar della Liguria ha bocciato il ricorso di un imprenditore che chiedeva di annullare gli atti con cui cui l'Ufficio commercio e polizia amministrativa del Comune di Ventimiglia aveva disposto la chiusura dell'esercizio commerciale in quanto aperto in assenza di autorizzazione. In occasione di un sopralluogo nel locale, la Polizia municipale aveva trovato in frigoriferi e congelatori "numerosi prodotti congelati, tra cui forme di kebab oltre che ali di pollo, patatine, anelli di cipolla, crocchette di pollo e formaggio, pane al sesamo, polpette di verdura, bastoncini di mozzarella", verbalizzando "un'attività espressamente vietata dal regolamento comunale". (ANSA).