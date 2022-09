Oltre 60 profughi bloccati sull'A10 per guasto al pullman

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 30 SET - Un gruppo di 66 profughi ucraini diretti in Spagna è rimasto bloccati alla barriera autostradale di Ventimiglia a causa di un guasto al pullman sul quale viaggiavano. I profughi sono stati assistiti dalla Protezione civile in un intervento congiunto con la polizia e coordinato dal commissariato prefettizio Samuele De Lucia. A bordo del bus c'erano soprattutto donne, bambini e anziani. Gli ucraini sono stati trasportati a bordo di due furgoncini nella palestra di via Chiappori, dove sono stati rifocillati. Ora sono in attesa dell'arrivo di un nuovo mezzo per riprendere il viaggio verso la Penisola iberica. (ANSA).