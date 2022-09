Albergatore ferito durante rapina, arrestato genovese

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un genovese di 23 anni che la scorse notte ha ferito e rapinato il titolare di un albergo del centro storico di Genova. L'aggressione è avvenuta in via Prè. Il giovane ha colpito alla testa il proprietario dell'hotel per rubargli il cellulare e i soldi. È stato lo stesso albergatore a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri. I militari hanno trovato il rapinatore poco distante e lo hanno arrestato. (ANSA).