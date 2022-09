Porto Spezia, via a seconda fase gara molo crociere

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 SET - Entro il 7 novembre gli operatori economici avranno tempo per inviare le offerte per la realizzazione del nuovo molo crociere della Spezia. La procedura relativa alla gara per la realizzazione del "pennello", su cui verrà in seguito realizzata la nuova stazione crocieristica, è così entrata nella seconda fase. L'appalto dovrà essere assegnato entro la fine del 2022. Si tratta di un intervento da 57 milioni di euro: d questi 30 milioni sono stati finanziati con il fondo complementare del Pmrr. Le risorse restanti sono dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

L'opera è di fatto la concretizzazione della prima parte del nuovo waterfront, che vedrà nei prossimi anni una rivoluzione sul fronte a mare spezzino. Si tratta complessivamente di 41 mila metri quadrati di Calata Paita, di cui i primi 5 mila metri quadrati già restituiti all'uso urbano grazie a un progetto che sarà completato nella primavera del 2023. Il molo, di forma trapezoidale, sarà di 16.900 metri quadrati e consentirà l'accosto di due navi contemporaneamente. Sarà realizzato con cassoni appoggiati sul fondale marino, fissati con pali di ghisa e protetti da pali guardiani. Sopra al molo sarà, in seguito, realizzata la nuova stazione crocieristica che avrà una struttura indipendente. Saranno privilegiate le proposte in grado di ridurre gli impatti del cantiere sull'ambiente e sulle attività del porto. (ANSA).