Porto Spezia: permessi per trasporti eccezionali su tablet

(ANSA) - LA SPEZIA, 27 SET - Il porto della Spezia dice addio alla carta per le pratiche dei trasporti eccezionali e le trasla su tablet e smartphone. Dal 1° ottobre sarà attivo presso l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale il software TEOnline, che digitalizza le procedure di rilascio dell'autorizzazione di ingresso e transito portuale dei camion con trasporti eccezionali. Il portale, che ha già superato la fase sperimentale, è stato presentato alle associazioni dell'autotrasporto e a Confindustria La Spezia.

"In questo modo digitalizzeremo circa mille pratiche di richiesta e autorizzazione al transito di trasporto eccezionale, che ci pervengono ogni anno e che rappresentano un importante segmento del porto della Spezia - commenta Mario Sommariva, presidente dell'Autorità portuale - Questa scelta rientra nel programma digitale che ci siamo prefissati per sviluppare i nostri servizi e supportare il settore dell'autotrasporto, nel rispetto dell'accordo sottoscritto lo scorso 2 agosto con tutte le associazioni del settore, rappresentanti sindacali e operatori del sistema portuale". Allora quindici associazioni trovarono una quadra per dirimere una vertenza scaturita dalle continue congestioni dei gate portuali. "Grazie all'impegno del nostro personale, con questa implementazione compiamo un ulteriore passo in avanti nella semplificazione amministrativa e nella collaborazione tra enti, in linea con i principi base del PNRR", conclude Sommariva. Il software TEOnline è stato acquisito attraverso un accordo di riuso con la Città Metropolitana di Venezia, che ne è proprietaria, e riadattato alle esigenze del porto spezzino dalla società Berenice International Group di Padova. (ANSA).