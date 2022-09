"Kiss & go", un bacio e alunno va a scuola a piedi

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Genova per la Settimana europea della Mobilità sostenibile, si è svolto questa mattina il Pedibus. Il progetto del Comune di Genova che propone agli Istituti scolastici della città l'attivazione di percorsi casa-scuola.

Un bacio..e "via": così recita il segnale simbolo di questo Pedibus 2022, posizionato in uno dei tanti percorsi della città, attrezzati con la nuova segnaletica per le fermate e i punti "kiss & go", che da oggi identificano un nuovo modo di concepire la mobilità sostenibile.

"Una bellissima esperienza- ha dichiarato Marta Brusoni l'assessore alle Politiche dell'Istruzione 0-6 anni del Comune di Genova-. Abbiamo accompagnato nei vari asili di tutta la città i bimbi a piedi insieme ai loro genitori, che spero partecipino a questa iniziativa sempre con maggior entusiasmo, perché camminare a piedi fa bene a tutti, ai nostri bambini e agli adulti ed è un momento per conoscersi e unire socialità e salute".

Per primi a sperimentarlo sono stati i bambini della scuola primaria dell'Istituto comprensivo Centro storico e quelli dell'Infanzia Tollot che, in due percorsi diversi hanno riempito le strade, accompagnati da docenti e genitori, pronti a recarsi a scuola a piedi, in completa sicurezza.

In totale sono stati circa 1800 i piccoli coinvolti sia nel "lancio" in centro storico del primo Pedibus, sia nel "Progetto Pedibus: 4 passi in salute" . Dopo aver attraversato la città a piedi, i bambini sono stati accolti ai Giardini Luzzati e all'Oratorio IC Centro Storico per iniziare le attività educative della Asl 3. (ANSA).