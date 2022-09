Sanità: piattaforma Prenoto salute aumenta offerta

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - La piattaforma Prenoto Salute di Regione Liguria si potenzia. Attiva dal 29 luglio scorso per la prenotazione di tutte le prestazioni di radiologia (angiologica, nefrologica, otorinolaringoiatrica, proctologica e reumatologica) dal 10 ottobre, a partire dalle ore 12, sarà possibile prenotare tutte le restanti prime visite già disponibili tramite Cup per poi essere completata con gli esami di laboratorio, disponibili entro la fine di ottobre.

"Dall'attivazione a oggi - ha dichiarato Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità - sono state più di 8.000 le prenotazioni effettuate dai cittadini utilizzando la piattaforma realizzata da Liguria Digitale prenotosalute.regione.liguria.it. Questo sistema, pensato anche per aiutare a smaltire le liste d'attesa e razionalizzare l'offerta, è stato apprezzato dalla popolazione in quanto semplice, veloce e a portata di click. Grazie al lavoro di Liguria Digitale entro poche settimane sarà possibile prenotare attraverso la piattaforma anche gli esami di laboratorio e tutte le prime visite specialistiche".

La nuova piattaforma, realizzata con tecnologie di ultima generazione, va a integrare le tradizionali modalità di prenotazione: numero verde Cup, sportelli Cup, farmacie territoriali, studi dei medici di medicina generale.

Prenoto Salute si differenzia dagli altri canali grazie alla possibilità di prenotare in maniera facile e intuitiva senza attese da qualunque luogo e da qualunque device, in qualunque momento della giornata e tutti i giorni, compresi i festivi.

(ANSA).