Tennis: in 600 alla cena di gala del Challenger Aon Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Un grande successo per la cena di gala della XVIII edizione dell'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova, che è andata in scena a Valletta Cambiaso con oltre 600 persone. Un momento di festa con la partecipazione di tutte le massime autorità regionali e cittadine col Presidente della Regione Giovanni Toti e il Sindaco Marco Bucci che hanno evidenziato l'importanza del torneo che nelle ultime edizioni ha sempre portato a Valletta Cambiaso oltre 25 mila spettatori. "Siamo orgogliosi che la Liguria possa ospitare un torneo prestigioso e di caratura internazionale, che in questi anni è cresciuto in maniera esponenziale e che porta Genova ad essere ancora protagonista di questo sport, con una entry list di assoluto prestigio. Ma soprattutto riabbracciamo il grande tennis a Genova dopo i due anni di stop causati dalla pandemia", ha detto Toti.

E da questa mattina sono scesi in campo anche i primi big del tabellone principale che hanno offerto straordinarie emozioni davanti ad un folto pubblico che si è dato appuntamento sul centrale 'Beppe Croce'. Avanza il brasiliano Thiago Monteiro, testa di serie numero 2 del main draw, che ha conquistato la vittoria dopo oltre due ore di gioco col punteggio di 4-6/6-2/6-4. Debutto super per l'azzurro Marco Cecchinato, tra i giocatori più attesi del torneo: il tennista di Palermo ha vinto senza particolari difficoltà contro l'austriaco Lukas Neumayer in due set: 6-4/6-3. (ANSA).