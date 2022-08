Sanità: Toti, interventi dal San Martino a altri ospedali

"Non è previsto alcun blocco degli interventi chirurgici nell'area metropolitana genovese, bensì una riprogrammazione che renda più efficienti le strutture ospedaliere della città e riduca i tempi di attesa". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti al termine di una riunione con i vertici del policlinico San Martino, di Alisa e dell'Asl3 parla della annunciata sospensione per tre mesi degli interventi chirurgici programmati all'ospedale San Martino di Genova. Per lo stop di interventi non urgenti all'ospedale San Martino, il più grande della Liguria, le operazioni, spiega Toti, vengono riprogrammati in altri ospedali.

"In un'ottica di sempre maggiore sinergia e collaborazione fra le strutture dell'ospedale policlinico San Martino e i presidi ospedalieri di Asl3 e gli altri presidi della città, le operazioni chirurgiche di alta, media e bassa intensità sono oggetto già in queste ore di una nuova programmazione - spiega Toti in una nota arrivata a fine giornata - al fine di rendere più efficienti le strutture operatorie dei singoli nosocomi".

"Stupisce ancora una volta - aggiunge il presidente - che lo sforzo di rendere maggiormente produttive e più aderenti alle richieste dei cittadini le nostre strutture ospedaliere possa essere colto come notizia negativa, e stupiscono le polemiche di fronte a ogni operazione di razionalizzazione di un sistema che deve ovviamente tener conto anche della presenza del covid, come della difficile situazione dal punto di vista del reclutamento di professionalità ma che, nonostante questo, non vuole rinunciare a dare risposte sempre più celeri e coerenti ai bisogni dei cittadini, partendo da quelli che necessitano di cure più urgenti. Per quanto riguarda il personale, è necessario infine ricordare che si stanno concludendo le procedure del concorso per gli infermieri e gli Oss: tra poche settimane, le aziende, compreso il policlinico, potranno attingere alle graduatorie e procedere all'assunzione di 700 infermieri e 274 oss a tempo indeterminato". (ANSA).