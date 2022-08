Porto Genova, sull'ex carbonile Enel contesa tra Spinelli e Gnv

(ANSA) - GENOVA, 23 AGO - Sull'area a levante dell'ex carbonile Enel nel porto di Genova, 14 mila metri quadrati, la contesa si gioca fra Spinelli e Gnv. Una scelta discussa, tanto che la riunione del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, che avrebbe dovuto decidere questa sera è stata rimandata dopo che la commissione consultiva, riunitasi alle 18 e a cui sarebbe dovuto seguire appunto il Comitato, ha chiesto il rinvio per avere più elementi per esaminare la situazione. A presentare istanza sono state anche Superba e Sogeco, oltre a Spinelli e Stazioni Marittime che ha effettuato la richiesta per dare più spazio a Gnv, che nelle aree attuali sta troppo stretta, per operare le merci dei traghetti. Ma la partita si gioca a due. La proposta di delibera dell'Adsp indicava come preferibile l'assegnazione a Spinelli, che prevede anche un incremento occupazionale di 7 unità. Gnv ha però spiegato che quello spazio è indispensabile per continuare a operare e garantire i traffici e gli occupati. I componenti della consultiva, dai sindacati (che hanno chiesto garanzie occupazionali e sicurezza sul lavoro), agli agenti marittimi, spedizionieri e trasportatori, hanno deciso di non votare il parere e hanno chiesto il rinvio per avere più informazioni a disposizione per decidere. A cascata quindi è saltata anche la riunione del comitato, chiamato a dare il via libera formale alla concessione. Tutto rimandato al 31 agosto. (ANSA).