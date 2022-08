Liguria, superati i 5.500 decessi da inizio pandemia

(ANSA) - GENOVA, 18 AGO - E' stata superata, con i tre morti segnalati oggi nel quotidiano bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, la soglia dei 5.500 decessi in Liguria da inizio pandemia. Oggi sono segnalati i decessi di due donne e un uomo di età compresa tra gli 80 e gli 88 anni.

Scendono ancora i numeri della pandemia: oggi ci sono 843 nuovi casi di positività al Covid su 5.772 test tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività è a 14.6%. In calo anche le persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 9.416. I ricoveri sono 357, 10 in meno rispetto a ieri. Stabili le terapie intensive. (ANSA).