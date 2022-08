Forti piogge, cambia allenamento Sampdoria

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il maltempo che si è abbattuto oggi a Genova e in buona parte della Liguria ha cambiato i piani della Sampdoria che si era ritrovata questa mattina a Bogliasco per continuare la preparazione verso la gara di lunedì prossimo contro la Juventus. Fitta pioggia e forti raffiche di vento hanno indotto Marco Giampaolo e il suo staff ad annullare la doppia seduta e optare per un allenamento mattutino di lavoro a gruppi in palestra. (ANSA).