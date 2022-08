Capotta in galleria su Autofiori, traffico bloccato

(ANSA) - IMPERIA, 18 AGO - Una donna di 30 anni è rimasta ferita dopo essersi cappottata con l'auto in una galleria dell'Autofiori tra San Bartolomeo al mare e Diano Marina, in direzione Francia. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico è bloccato e ci sono oltre quattro chilometri di coda tra i caselli di Andora e Imperia Est. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, la polizia stradale e i vigili del fuoco. La donna è stata stabilizzata e portata in ospedale a Imperia. (ANSA).