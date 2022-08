Pd, Orlando, Ghio e Basso capilista in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - I candidati capilista alla Camera per il Pd in Liguria saranno il ministro del Lavoro Andrea Orlando e la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio, attuale segretaria regionale del partito, mentre l'ex segretario ligure dem già parlamentare nella legislatura 2013-2018 Lorenzo Basso sarà capolista al Senato. Lo ha deciso la direzione nazionale del Pd riunita la scorsa notte a Roma per scegliere i candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. A sorpresa sembra esclusa la ricandidatura dell'ex ministra della Difesa e senatrice uscente Roberta Pinotti. Escluso anche il deputato uscente Franco Vazio. Rinuncia alla candidatura alla Camera nel collegio uninominale 2 (Genova Ponente) l'ex capogruppo dem in Consiglio comunale a Genova Alessandro Terrile. (ANSA).