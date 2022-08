Vazio, ponente Liguria non rappresentato in Parlamento

(ANSA) - GENOVA, 16 AGO - "Pur ritenendo sbagliata questa scelta, perché lascerà il ponente della Liguria, da Varazze a Ventimiglia, senza alcun rappresentante in Parlamento del PD, non è mia intenzione sollevare alcuna polemica e accetto con assoluta serenità questa decisione". Così il deputato dem e vice presidente della Commissione Giustizia alla Camera Franco Vazio commenta la sua esclusione dalle liste dei candidati del Pd per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre "Accanto al ministro Andrea Orlando e a Valentina Ghio è stato chiamato a sorpresa a rappresentare la Liguria Lorenzo Basso, genovese e già parlamentare negli anni 2013-2018. - scrive Vazio - Intendo ringraziare il PD che mi ha consentito di fare questa straordinaria esperienza e i vertici regionali e le tante personalità eccellenti del mio partito che per tutti questi anni e anche in queste ultime ore hanno espresso su di me giudizi estremamente positivi chiedendo la mia ricandidatura".

