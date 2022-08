Giovani scippatori in scooter colpiscono a Pra'

(ANSA) - GENOVA, 15 AGO - Scippatori in scooter in azione tra sabato e domenica. A Genova Pra un runner ha denunciato alla polizia di essere stato avvicinato da due ragazzi su uno scooter. Uno dei due lo ha spinto a terra e dopo essere sceso dalla moto gli ha strappato la catenina dal collo per poi risalire sullo scooter e scappare. In via Voltri, una donna di 47 anni ha chiamato la polizia perché, avvicinata da due ragazzi su un motorino, è stata spinta a terra e scippata della collana.

Indagini della polizia. (ANSA).