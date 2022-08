Ferragosto: Liguria sold out, tornano gli americani

(ANSA) - GENOVA, 15 AGO - "Alberghi e case vacanze sold out nelle 4 province liguri. Il ponte di Ferragosto conferma il trend che in Liguria va avanti dai primi ponti primaverili. Da Sarzana a Ventimiglia non si registrano disponibilità sia nelle località di mare sia nell'entroterra, con una durata del soggiorno che non è solo quella dei 4 giorni festivi ma che si allunga ai giorni precedenti o successivi il 15 agosto. Questo significa che la Liguria farà il pieno di presenze anche ad agosto, così come già accaduto a giugno e luglio". Lo scrive in una nota il governatore ligure Giovanni Toti commentando i flussi turistici in Liguria.

Toti si dice "sicuro che proprio l'aumento degli stranieri, in arrivo non più solo dai paesi confinanti, ci permetterà di spingere maggiormente sulla destagionalizzazione. Un obiettivo che ci siamo prefissati e che portiamo avanti dopo gli ottimi numeri riscontrati nell'ottobre del 2021 e in questa primavera.

Un successo che arriva anche grazie alle campagne di promozione del territorio, che non si fermeranno con l'arrivo dell'autunno". Tra gli stranieri ampio l'arrivo degli statunitensi: oltre 72 mila a giugno (160 mila da gennaio), 214 mila i tedeschi che hanno visitato la Liguria a giugno (520 mila da inizio anno), 102 mila gli svizzeri (291 mila da gennaio), 81.500 i francesi (360 mila da gennaio). (ANSA).