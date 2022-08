Incendi Liguria: Regione chiederà stato emergenza

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - "La Liguria sta valutando di chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi che hanno colpito la Regione negli ultimi giorni". Lo ha annunciato il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana nel corso di un sopralluogo del sottosegretario alle Politiche agricole e forestali Gian Marco Centinaio nella aree colpite dagli incendi nel savonese. "E' assolutamente possibile ottenere un risarcimento dei danni in Liguria, abbiamo bisogno che la Regione chieda lo stato di calamità naturale come ha fatto la Toscana - spiega Centinaio -, in modo da poter ragionare attraverso i fondi Psr e i fondi nazionali su come aiutare gli agricoltori. Facciamo la conta dei danni e vediamo come poterli aiutare, lo stiamo facendo sulla siccità e non vedo perché non lo si possa fare per gli incendi". (ANSA).