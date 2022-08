Da Regione 3 mln per luoghi di interesse storico e naturalistico

(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Tre milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Liguria per sostenere l'organizzazione di eventi turistici da parte dei Comuni e per valorizzare luoghi di interesse storico, culturale e naturalistico. Il bando è stato presentato dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino a Genova in una conferenza stampa.

Un milione e mezzo sarà destinato alle realtà territoriali che realizzano "manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, culturale e religioso che incrementino l'attrattività turistica del territorio regionale". I progetti vincitori riceveranno un contributo diretto a fondo perduto pari al 50% del costo dell'intervento, fino ad un importo massimo di 50 mila euro a manifestazione.

Un milione e mezzo andrà invece a "interventi infrastrutturali che migliorino la fruibilità dei luoghi di interesse turistico ed aumentino l'attrattività di destinazioni di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso".

"La Liguria, grazie al suo mare, record ancora una volta di Bandiere blu, al suo meraviglioso entroterra e alla ricchezza delle sue proposte culturali sta registrando ancora una volta numeri da record nel campo turistico. E' importante ricordare - rimarcano Toti e Berrino - come le risorse per gli eventi saranno ripartite in due misure: un milione andrà per le manifestazioni e gli eventi estivi organizzati da giugno a novembre 2022, mentre i restanti fondi, oltre 560 mila euro, saranno destinati a manifestazioni ed eventi natalizi". (ANSA).