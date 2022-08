Famiglia cinghiali va al parco, allontanate persone

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 AGO - Una famigliola di cinghiali se ne va al parco della Maggiolina, alla Spezia, e i carabinieri del radiomobile, avvisati con una telefonata al 112, allontanano le persone dall'area verde e chiudono i cancelli per evitare che gli animali finiscano in strada. Il parco è ora presidiato dalla protezione faunistica mentre vengono predisposte e collocate le gabbie per la cattura. I cinghiali verranno riportati in aree sicure. (ANSA).