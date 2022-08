Spaccia vicino alle spiagge, arrestato sessantenne

(ANSA) - SAVONA, 06 AGO - I poliziotti della Squadra mobile della Questura di Savona hanno arrestato un sessantenne con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo, con precdenti specifici, è stato colto in flagranza di reato mentre consegnava a una donna di poco più giovane cinque grammi di eroina in cambio di 150 euro. La donna, considerato che la quantità della droga ricevuta non poteva essere considerata per uso personale, è stata denunciata con la stessa accusa dell'uomo. L'operazione, che rientra nell'attività della Polizia per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, è avvenuta ieri pomeriggio nell'area limitrofa alle spiagge, in questo periodo affollata da turisti, ed ha portato al sequestro di 50 grammi di eroina.

I successivi controlli nell'abitazione dell'uomo hanno consentito di rinvenire e sequestrare altro stupefacente, denaro contante per circa 1000 euro e un bilancino di precisione, nonché materiale utile al confezionamento della droga.

L'arrestato, dopo gli atti di rito, è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).