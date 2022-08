Sorpresa sulla riviera ligure, avvistata coppia di daini

(ANSA) - SPOTORNO, 06 AGO - Non solo cinghiali urbani. Ora in città arrivano anche i daini. Accade nel Savonese, a Spotorno, località turistica della riviera, dove una coppia di questi ungulati è stata avvistata all'ombra di alberi nel verde di una aiuola. La presenza di animali selvatici in paese è un fenomeno che si verifica da qualche tempo ma nell'ultimo periodo è più frequente. Il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini aveva scritto al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a maggio per presentare il problema ma non ha ancora ricevuto risposta. Il primo cittadino non nasconde la sua preoccupazione: "Cinghiali e daini si avvicinano sempre di più, mettendo a rischio se stessi e le persone, sono un pericolo per la circolazione". E aggiunge ancora: "La competenza in materia è della Regione ma le poche risorse umane e strumentali rimaste alle guardie venatorie non permettono di fare praticamente nulla nonostante il grande impegno dei pochissimi operatori rimasti". (ANSA).