Trovato cadavere tra gli scogli a Sanremo

Il corpo di un uomo di 53 anni, di Sanremo, in avanzato stato di decomposizione è stato trovato tra gli scogli a Capo Verde, a Sanremo. E' stato un passante a lanciare l'allarme al 112 e sul posto sono intervenuti polizia, guardia costiera e vigili del fuoco. L'uomo aveva addosso un costume e sul corpo diversi tatuaggi. Ancora da chiarire le cause della morte. Si pensa a un malore, ma la conferma potrà darla soltanto l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni. Indagini sono in corso da parte della guardia costiera con la polizia per ricostruire quanto successo.