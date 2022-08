Picchiato e rapinato alla fermata del bus, arrestato aggressore

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Un uomo di circa 60 anni è stato picchiato e rapinato mentre era alla fermata dell'autobus a Borzoli, nella periferia di Genova. La polizia è riuscita a fermare l'aggressore: in manette è finito un ragazzo di 23 anni, romeno.

L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito dopo avere fatto la spesa mentre aspettava l'autobus per tornare a casa. Il giovane lo ha strattonato e e colpito in faccia con un oggetto.

Caduto a terra e con il volto sanguinante, l'aggressore gli ha portato via la borsa della spesa e lo zaino. Nonostante i colpi, si è alzato e ha cercato di fermare il ragazzo. Le urla hanno attirato l'attenzione di un negoziante che prima chiamato le volanti e poi ha aiutato la vittima a resistere all'aggressione.

(ANSA).