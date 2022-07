Incendio nello Spezzino, fiamme spinte da vento vicine a case

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Un incendio nei boschi è divampato nella zona del Comune di Calice al Cornoviglio, in località Castello di Madrignano, nello spezzino. L'incendio è stato dichiarato di interfaccia e si sta avvicinando alle abitazioni.

Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco di Brugnato e Spezia e l'elicottero antincendio di Genova.

E' il terzo incendio che si sviluppa in poche ore in Liguria: nella notte hanno preso fuoco i boschi a Genova Prà e sulle alture di Arenzano. Entrambi gli incendi sono ora sotto controllo. (ANSA).