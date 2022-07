Siccità:Coldiretti, in Liguria produzione foraggio calata di 1/3

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - In Liguria la produzione di foraggio è di 1/3 rispetto a quella necessaria e si registra una forte mancanza d'acqua per abbeverare il bestiame, situazione che fa vivere alla zootecnia una grave difficoltà. E' quanto emerge da un report di Coldiretti sui danni causati dalla siccità.

Ad essere colpiti anche l'olivicoltura, con le piante in evidente stress idrico, ed il basilico per il pesto alla genovese, che ha bisogno della continuità dell'irrigazione per crescere. (ANSA).