Tesi di laurea ricrea dipartimento di UniGe nel metaverso

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Un dipartimento dell'università di Genova si apre nel metaverso, quel mondo virtuale parallelo che "abbatte l'hic et nunc, il qui e ora", elevando alla massima potenza la globalizzazione. Un'idea, quella del professor Luca Sabatini (lo stesso che ha fatto laureare online una studentessa bloccata da un cantiere sull'A10) che ne sarà relatore, che sta per diventare una tesi di laurea e che, prima in Italia, potrebbe portare UniGe a battere sul traguardo del futuro coniugato al futuro tutte le altre università italiane.

L'idea è quella di ricreare un dipartimento dell'università nel metaverso: qui grazie a visori e a sensori ancora di là da venire, lo studente potrà essere accolto e indirizzato, leggere gli annunci nelle bacheche, potrà seguire lezioni 'in presenza' o ascoltare lectio già registrate dai docenti. L'intelligenza artificiale lo guiderà e lo aiuterà nei vari percorsi.

"La prossimità fisica - spiega Sabatini - verrà bypassata dalla tecnologia e agiremo in modalità doppia: essere e non essere. Non c'è deprivazione, ma connessione tra il reale e il non reale. Questo spazio virtuale darà modo a tutte le anime che stanno lì dentro - studenti di tutte le nazionalità, docenti, personale non docente - di interagire in una esperienza tra reale e virtuale".

La tesi dunque consentirà la nascita di questo dipartimento sulla 'sfera nera' di Stephenson dove tutti, e proprio tutti, possono entrare e interagire, iscriversi, studiare e dare esami e infine laurearsi. Ma per prima cosa - e qui sta il senso della tesi -, le stanze del dipartimento di economia sanciranno la fine del vecchio 'sito', il luogo dove - clicca qui e poi clicca là - adesso si ottengono le informazioni. Non più un sito, ma un mondo. (ANSA).