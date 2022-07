Precipita durante arrampicata, muore quarantenne

(ANSA) - URBE, 24 LUG - Un climber quarantenne di Cogoleto è morto dopo essere precipitato mentre stava compiendo una arrampicata ad Urbe (Savona). Insieme a due amici stava affrontando la "Via del fungo" alla Rocca dei Canaloni. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Illesi gli amici che lo accompagnavano nell'arrampicata. L'incidente è avvenuto intorno alle 13. A dare l'allarme i due compagni di arrampicata. Per il soccorso del climber è stato fatto intervenire l'elicottero Grifo dei Vigili del fuoco. Sul posto oltre ai pompieri anche gli uomini del soccorso alpino e personale sanitario della croce rossa di Urbe e del 118. (ANSA).