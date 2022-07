Mafia: Procuratore Imperia, qui manca coraggio di denunciare

"Il mio discorso di Ventimiglia dello scorso anno lanciava un appello. Ho detto, che bisogna trovare il coraggio di denunciare. E mentre a Partanna, in terra siciliana, dove la mafia la percepisci ora per ora, minuto per minuto, tre ragazzotte trovarono il coraggio di denunciare i mafiosi; qui, a Bordighera o a Ventimiglia, nessuno lo trova. E' passato un anno esatto e io sul mio tavolo non ho visto nemmeno una denuncia". A parlare è il procuratore di Imperia, Alberto Lari, che ieri sera, ai giardini Lowe di Bordighera, è stato ospite dell'evento di Libera: "Da via D'Amelio… semi di legalità e giustizia". Ha aggiunto il magistrato: "Voi mi potreste dire: per forza non c'è una denuncia, non esistono casi, non è che possiamo inventarceli i fatti. Se non ci sono le minacce, se non ci sono le estorsioni, se non subiamo pressioni". Eppure: "Quando abbiamo fatto le indagini recentemente a Imperia, c'è stata questa vicenda che riguardava la politica e le tangenti, nessuno è venuto a denunciare, eppure esisteva. Quando il mese scorso a Sanremo a due ragazzi in moto hanno sparato col fucile, nessuno è venuto a denunciare. E' uscito sul giornale perché li abbiamo arrestati, ma nessuno lo sapeva che era successo questo fatto. Ma come? A Sanremo sparano? E poi, nella sentenza La Svolta, si parla di estorsioni, minacce, di fatti che hanno riguardato anche la politica". Conclude Lari: "Credo che il modo migliore per ricordare Falcone e Borsellino sia fare i processi, denunciare i fatti, trovare il coraggio di avere fiducia nella magistratura.

Io ci metto la faccia e l'esperienza di una vita. Anche le ultime vicende che ho detto su Imperia, credo possano dimostrare, che comunque ci possiamo fidare dell'autorità giudiziaria a Imperia, che ha sempre svolto il proprio dovere.

Io vi posso solo promettere, che se arrivano delle denunce cercheremo di svilupparle nel modo migliore possibile, con il solito equilibrio che ho sempre cercato di dimostrare". (ANSA).