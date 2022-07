Covid: tutti i luoghi della Liguria dove è possibile vaccinarsi

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Di seguito le sedi dove è possibile vaccinarsi in Liguria.

ASL1.

Taggia presso locali stazione ferroviaria - ogni mercoledì dalle 8 alle 14 (su prenotazione).

Imperia presso locali Palasalute - ogni giovedì dalle 14 alle 19 (su prenotazione).

Bordighera presso palazzina ex SPDC - ogni venerdì dalle 9 alle 14 (su prenotazione).

ASL2.

Savona - Palacrociere: giovedì dalle 13.30 alle 18 con appuntamento, accesso libero dalle 14 alle 17.30.

Albenga - Auditorium S. Carlo, via Roma 70: il primo e terzo lunedì del mese dalle 9 alle 18 (su prenotazione).

Cairo - Scuola Penitenziaria: primo mercoledì del mese dalle 9 alle 13 (su prenotazione).

ASL3.

Hub Villa Bombrini, via Muratori 11r (cancello), Genova Cornigliano: - PRIME e SECONDE DOSI - accesso diretto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso).

- TERZE DOSI - solo su prenotazione dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso).

- QUARTE DOSI - per over 60: solo su Prenotazione dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso).

- NOVAVAX - accesso diretto nella giornata di lunedì dalle 8.00 alle 14.30 (15 agosto chiuso).

Teatro della Gioventù dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Per quanto attiene al Palazzo della Salute di Struppa il mercoledì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 15.30 su prenotazione attraverso il sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it/.

ASL4.

Chiavari Piazza Leonardi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (su prenotazione) domenica e festivi chiuso.

ASL5 la Spezia, EX Fitram - lunedì, mercoledì e sabato dalle 8,30 alle 13,30 (accesso libero).

Sarzana, Hub San Bartolomeo - martedì dalle 8 alle 14 (accesso libero). (ANSA).